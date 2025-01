UOL: "Zênite" pede 18 a 20 milhões de euros pela transferência de Claudinho

O clube brasileiro tem se comunicado ativamente com o Blauw-Wit-Blauw nas últimas semanas, mas também com representantes do próprio jogador. Moradores de São Petersburgo querem receber de 18 a 20 milhões de euros pelo jogador de futebol, informa o UOL.

Botofago e Flamengo também se interessaram pelo meio-campista, mas até o momento não contataram os representantes do Zenit.

Nesta temporada, Claudinho disputou dezesseis partidas e deu cinco assistências. Ganhou três títulos do campeonato russo como parte da equipe de Sergei Semak.