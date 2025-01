UP aprova política aeroespacial e de defesa de Rs 50.000 crore para criar 1 lakh empregos

Numa reunião de gabinete presidida pelo ministro-chefe Yogi Adityanath em Prayagraj, Uttar Pradesh, na quarta-feira, o governo estadual aprovou 10 propostas principais destinadas a acelerar o desenvolvimento do estado. Entre eles, a inovadora Unidade Aeroespacial e de Defesa e a Política de Promoção de Emprego 2024 foram introduzidas para posicionar Uttar Pradesh como líder no setor.

A política estabelece uma meta ambiciosa de atrair 50.000 milhões de rupias em investimentos, com potencial para gerar emprego direto para 1 lakh de jovens em todo o estado. A reunião do Gabinete foi realizada no Complexo Triveni em Prayagraj.

A Unidade Aeroespacial e de Defesa de Uttar Pradesh e a Política de Promoção de Emprego 2024 visam posicionar Uttar Pradesh como um centro aeroespacial e de defesa líder, acelerando as capacidades locais, promovendo a inovação e promovendo a colaboração global para aumentar a segurança nacional e a prosperidade económica.

A política visa fortalecer o setor aeroespacial e de defesa (A&D) em Uttar Pradesh, criando um ecossistema de fabricação A&D robusto, de alta tecnologia e eficiente dentro do Corredor Industrial de Defesa UP (UPDIC). Também busca atrair startups e investimentos para o desenvolvimento de instalações de última geração no setor.

Centros de instalações comuns baseados em A&D são planejados para aprimorar as habilidades e capacidades de startups e MPMEs na UPDIC. Além disso, a política visa atrair grandes projetos de A&D e de produção de DPSU, ao mesmo tempo que promove a investigação e a inovação, garantindo que Uttar Pradesh se torne um contribuidor crítico para o panorama aeroespacial e de defesa da Índia.

O ministro-chefe Yogi Adityanath pretende impulsionar o crescimento de empresas que se alinhem com a visão da Índia de autossuficiência no setor aeroespacial e de defesa (A&D). A nova política incentiva o estabelecimento de centros de desenvolvimento de software e inteligência artificial em A&D. Tem como alvo um investimento de Rs 50.000 milhões nos próximos cinco anos e promete oportunidades de emprego para 1 lakh jovens.

A política oferece incentivos significativos, incluindo subsídios iniciais para unidades de A&D, subsídios de terrenos, isenções de impostos de selo e subsídios de capital. Além disso, o governo Yogi proporcionará benefícios como isenções nas taxas de transporte, com disposições especiais para as mulheres empresárias para incentivar a sua participação no sector.

O Ministério da Defesa estabeleceu a meta de duplicar a produção de A&D do país para 25 mil milhões de dólares e as exportações para 5 mil milhões de dólares até 2025-26. Até 2047, espera-se que o setor manufatureiro A&D contribua com 25% do PIB do país. Para atingir estes objectivos, foram estabelecidos dois corredores industriais de defesa na Índia (em Uttar Pradesh e Tamil Nadu), posicionando a UP como um actor-chave nesta visão transformadora.

O Gabinete Yogi também aprovou a nova política de IDE para encorajar o estabelecimento de indústrias estrangeiras em Uttar Pradesh para impulsionar o crescimento industrial e económico. De acordo com esta política, o governo estadual oferecerá subsídios fundiários de até 80% para empresas estrangeiras que invistam no estado. Além disso, foram introduzidas reformas importantes na Política de Investimento Industrial e Promoção do Emprego da UP para impulsionar ainda mais o desenvolvimento industrial.