UP: Dogs Stray Dogs devoram o chefe do recém -nascido depois que ele se declarou morto no Hospital Lalitpur

Na terça -feira, um corpo sem cabeça de um recém -nascido foi encontrado perto de um hospital do governo em Lalitpur, de Uttar Pradesh, na terça -feira. Acredita -se que os cães de rua destruíram o bebê e comiam a cabeça antes que o corpo fosse visto pelos transeuntes.

Em 9 de fevereiro, uma mulher grávida chamada Sangeeta, moradora de Bahadurpur do distrito, foi internada no hospital do distrito de Women in Lalitpur Medical College. Ele deu à luz uma criança no mesmo dia, mas como o bebê tinha baixo peso, ele se mudou para a unidade especial para os cuidados dos recém -nascidos (SNCU).

No entanto, depois de um tempo, o recém -nascido morreu, após o que seu corpo foi entregue à mulher e sua família. Então eles deixaram o hospital sem tomar os documentos altos.

Está especulando que a família jogou o corpo do recém -nascido perto do hospital e saiu do local. Mais tarde, os habitantes locais encontraram o corpo sem cabeça da criança e informaram a polícia.

Uma equipe policial chegou ao local e pegou o corpo do recém -nascido em posse e o enviou para um exame post mortem.

O diretor da Faculdade de Medicina, Dr. D NFF e diretor médico do distrito do hospital, Dr. Meenakshi Singh, não fizeram nenhum comentário sobre o assunto no momento em que escreveu essa história.

(Com insumos Manish Soni)