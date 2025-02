Up Master Strailles Student Roma Leg – UP Mestre é o aluno, quebra a perna; Dá 200 rúpias à mãe para receber tratamento

Um professor de escola particular no distrito de Uttar Pradesh foi preso por acertar e fraturar a perna de um aluno de 10 anos. O incidente ocorreu no sábado, quando o aluno não respondeu a uma pergunta feita pelo professor.

Enfurecido com isso, o professor duro que Tiwari supostamente o insultou com insultos de casteistas antes de agredi -lo. Então ele bateu no garoto, o submeteu a punição corporal e até se sentou nele, fazendo com que a criança perdesse o equilíbrio e sofra uma fratura na perna. O garoto também relatou dificuldades auditivas após o ataque.

O garoto informou isso para seus pais. Ele foi levado para um hospital onde os médicos confirmaram uma fratura por perna e deficiência auditiva.

Quando a mãe da classe 3 enfrentou o professor, ele ofereceu Rs 200 por seu tratamento médico.

A mãe apresentou uma queixa no domingo.

A polícia registrou um caso contra o professor e o réu foi preso sob a seção 151 do BNS.