UP News: 4 presos por oferecerem namaz em propriedade privada ‘sem permissão’

Quatro pessoas foram presas esta semana por oferecerem orações em um galpão improvisado em uma propriedade privada sem pedir permissão. O incidente ocorreu no distrito de Bareilly, em Uttar Pradesh, com autoridades alegando que uma mesquita havia sido construída ilegalmente no local. O assunto veio à tona depois que um vídeo de um drone no X foi compartilhado.

De acordo com um relatório da PTI citando o Behadi SHO, mais de 20 pessoas ofereciam orações num galpão de lata sem permissão. A estrutura improvisada foi construída em um terreno na aldeia de Jam Sawant Shumali.

Foi registado um caso contra sete pessoas e outras pessoas não identificadas, e algumas ainda estão em fuga. As autoridades disseram que nenhuma permissão prévia foi solicitada à administração antes da suposta construção da mesquita. A reunião de oração também ocorreu enquanto as ordens de proibição estavam em vigor antes das festividades e das próximas celebrações do Dia da República.

O incidente ganhou visibilidade depois que a ala jovem do Hindu Jagran Manch enviou um vídeo do local nas redes sociais. O pequeno clipe supostamente mostrava um grupo de pessoas oferecendo orações e usando o local como uma mesquita improvisada. A polícia realizou uma investigação e acabou apresentando um FIR contra sete pessoas.

Os acusados ​​incluem a aldeia pradhan de Jam Sawant Shumali, cuja família supostamente é proprietária do local. De acordo com um relatório do Indian Express, as instalações foram trancadas depois que o caso veio à tona. As forças policiais também foram mobilizadas para a cidade para evitar incidentes desagradáveis.

“Não há mesquita ou templo na cidade. Os moradores precisam viajar para uma cidade próxima para fazer orações. Carreguei o vídeo nas redes sociais e informei a polícia e a administração distrital sobre o assunto”, citou Himanshu Patel, presidente do HJM no distrito de Bareilly, do Indian Express.

