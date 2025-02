US $ 230 milhões em bandidos telefônicos atraídos do investidor de criptografia

Dois imigrantes de Cingapura transformaram uma farsa ousada para os Estados Unidos, atraindo uma enorme quantidade de cripto-investidor-US $ 230 milhões. Nos Estados Unidos da América em uma dieta sem visto, eles decidiram não procurar emprego, mas fazer fraude. O objetivo de sua atenção era um morador de Washington, o proprietário de um número impressionante de bitcoins.

Os atacantes desenvolveram um esquema delicado, estabelecendo -se como um serviço de segurança do Google. Eles sobrecarregaram a vítima de tentativas de tentativas suspeitas de aproveitar sua conta e, apresentando -se aos funcionários do Google, convencidos a fornecer códigos de autenticação de dois fatores. Depois de acessar, os Crooks transferiram parte dos fundos para uma “pontuação segura”, depois, Fraudody para definir um programa de acesso remoto, eles tomaram posse de todas as economias do investidor – 4100 Bitcoins. Para cobrir as faixas, eles usam VPN e distribuem dinheiro para diferentes carteiras, grava A base.

Sem pensar duas vezes, os milionários recém -fabricados deixaram “com toda a seriedade”. Eles compraram carros esportivos caros, incluindo Lamborghini e Ferrari, gastaram grandes quantidades em boates, alugaram um avião particular e uma mansão luxuosa em Miami.















Um dos bandidos até adquiriu um relógio por dois milhões de dólares.

No entanto, a negligência falhou com eles. Um dos atacantes cometeu um erro ao fazer uma transação da troca de seu endereço IP em casa. Logo ele foi detido no aeroporto de Los Angeles quando voltou com o Maldiv com uma garota. Um amigo avisou imediatamente o cúmplice, mas ele foi preso. Ele tentou remover suas contas nas redes sociais, onde se gabava de uma vida luxuosa, mas era tarde demais.

A polícia conseguiu encontrar apenas parte do dinheiro roubado – cerca de US $ 70 milhões, o que precede 20 milhões de fraudadores prometeu retornar. O destino dos próprios criminosos era inesperadamente. Um deles, como o herói do filme “Catch Me, se você puder”, concluiu um acordo com a investigação e escapou da prisão, tendo recebido um emprego no Departamento de Segurança Cibernética de uma das empresas americanas. Não há informações sobre a punição de seu cúmplice. A busca por outros meios roubados e carros esportivos continua.

Anteriormente, escrevemos que um morador de Smolensk se voltou para a polícia depois de perder 33,5 milhões de rublos no Bybit Crypto.