Us Trump, uks starmer discutem a importância de trabalhar juntos para segurança no Oriente Médio

NÓS Presidente Donald Trump e primeiro ministro britânico Keir Starmer Ele recebeu um telefonema no domingo, disse um comunicado do governo do Reino Unido.

Starmer “prestou homenagem ao papel do presidente Trump na obtenção do fato de que o alto incêndio e o acordo de reféns em Gaza”, segundo o comunicado.

Trump recebeu o recente lançamento de um refém britânico israelense sob o alto contrato de incêndio, e os dois líderes também “discutiram a importância de trabalhar juntos para a segurança no Oriente Médio”.

Os dois líderes enfatizaram a importância dos laços próximos e quentes entre o Reino Unido e os Estados Unidos, e o presidente falou de seu respeito e carinho pela família real.

O presidente dos Estados Unidos e o primeiro -ministro britânico “concordaram em se reunir em breve e esperavam mais discussões”, segundo o comunicado.

Trump também ofereceu condolências a Starmer sobre seu irmão recentemente falecido, e Starmer parabenizou o presidente por sua recente inauguração.

Em reconhecimento ao “relacionamento especial” entre os Estados Unidos e a Grã -Bretanha, depois de assumir a posição, os presidentes dos EUA geralmente têm sua primeira ligação telefônica com a liderança do Reino Unido.