‘USAID é o maior golpe

Sanjeev Sanyal, membro do Conselho Consultivo Econômico do Primeiro Ministro Narendra Modi, questionou a declaração do Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE) que cancelou “US $ 21 milhões por (melhorando) a participação eleitoral na Índia” e “US $ 29 milhões para fortalecer o cenário político em Bangladesh “

Em uma publicação no X no domingo, Sanjeev Sanyal disse: “Eu adoraria descobrir quem recebeu os US $ 21 milhões para melhorar” a participação eleitoral na Índia “e US $ 29 milhões para” fortalecer o cenário político em Bangladesh “; não para que não Mencione as despesas de US $ 29 milhões para melhorar o “federalismo fiscal” no Nepal.

A declaração de Doge também causou uma forte reação do líder do Partido Bharatiya Janata (BJP) Malviya. O líder do BJP disse: “US $ 21 milhões para participação eleitoral? Isso é definitivamente interferência externa no processo eleitoral da Índia. Quem ganha isso? Não é o partido no poder em segurança!”

Em outra publicação, Malviya compartilhou um relatório de 2012 que declarou que “o CE assina para MOU com IFES (a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais) na gestão das eleições”.

O líder do BJP também acusou os investidores americanos e filantrópicos George Soros de ter uma influência significativa no processo eleitoral da Índia, o que sugere uma conexão entre Soros e o Congresso, bem como a família Gandhi.

O que Dege afirmou? O Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk, disse que cancelou o financiamento de USD 22 milhões por “participação dos eleitores na Índia” no sábado (horário local).

Em uma publicação X, Dege anunciou: “Os dólares dos contribuintes dos EUA seriam gastos nos seguintes artigos, todos cancelados …” Isso incluiu “US $ 21 milhões para a participação de eleitores na Índia; US $ 29 milhões para fortalecer a política política da paisagem em Bangladesh;

Não foram fornecidos mais detalhes sobre os fundos da publicação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu Musk para chefiar o novo departamento de eficiência do governo (DOGE) no mês passado. Com a tarefa de melhorar a governança e parar as despesas desnecessárias, o Dux anunciou os cortes em uma publicação X no sábado.

Fonte