USAID ROW S JAISHANKAR – Os fatos serão lançados: S Jaishankar nas atividades de “má -fé” da USAID na Índia

O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, disse no sábado que o governo está examinando as declarações feitas pelo governo Trump sobre a possível interferência estrangeira nas eleições indianas, afirmando que “os fatos serão feitos”.

Falando no Festival de Literatura da Universidade de Delhi, Jaishankar abordou as preocupações levantadas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) alocou US $ 21 milhões para promover a participação eleitoral na Índia. Trump questionou se o financiamento estava destinado a “escolher outra pessoa”.

Jaishankar, em resposta a uma pergunta do moderador Sanjeev Sanyal, membro do Conselho Consultivo Econômico ao primeiro -ministro, reconheceu que a USAID havia permitido operar na Índia “de boa fé, para realizar atividades de boa fé”.

No entanto, o ministro disse que as sugestões dos Estados Unidos estão surgindo de que “existem atividades de má fé”.

“Acho que o povo do governo Trump apresentou certas informações e, obviamente, isso é preocupante. Eu sugeriria que existem atividades que tenham um certo objetivo aqui para aumentar uma narrativa ou um ponto de vista ”, disse Jaishankar.

Ele acrescentou que o governo está investigando ativamente o assunto. “Como governo, estamos investigando, porque essas organizações têm a obrigação de informar. E, meu senso é que os fatos serão lançados ”, disse ele.

Indo a um evento em Miami na quinta -feira (20 de fevereiro), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou o financiamento de US $ 21 milhões para a participação eleitoral na Índia e se perguntou se estava tentando escolher outra pessoa.

A Índia disse na sexta -feira que as revelações sobre fundos da USAID para certas atividades no país são “profundamente preocupantes” e geraram preocupações sobre a interferência estrangeira em seus assuntos internos.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, em resposta a uma consulta durante suas informações semanais, havia dito que “os departamentos e agências relevantes estão investigando esse assunto”.

“Vimos informações publicadas pela Administração dos Estados Unidos em relação a certas atividades e fundos dos EUA.

Além disso, ele acrescentou que o governo está investigando ativamente o assunto, mas se absteve de fazer uma declaração pública detalhada nesta fase.