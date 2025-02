‘Usamos fundos para construir nação, não’ sheeshmahal ‘: datas principais do PM Modi

O primeiro -ministro Narendra Modi hoje atacou o Partido Aam Aadmi e o Congresso respondeu em Lok Sabha à discussão sobre a moção de agradecimento ao discurso do presidente. O primeiro -ministro Modi criticou Rahul Gandhi por seus comentários sobre o discurso do presidente Droupadi Murmu e disse que aqueles que têm “sessões de fotos nas cabines dos pobres” encontrarão a direção do presidente “chato”.

O primeiro -ministro Modi iniciou seu discurso agradecendo ao presidente e disse que foi sua décima quarta resposta à moção de agradecimento em Lok Sabha, e acrescentou que ele sente sorte de ter um lugar de debate democrata na Índia.

“Tenho muita sorte de que o povo do país tenha me dado a oportunidade da 14ª vez para responder à moção de agradecimento no discurso do presidente. Então, expressamente expressamente sua gratidão às pessoas ”, disse o primeiro -ministro Modi.

Em uma escavação velada no chamado da AAP, Arvind Kejriwal, o primeiro -ministro Modi disse que o governo do BJP usou fundos para construir a nação, não ‘Sheeshmahal’.

Aqui estão os principais compromissos do discurso de PM Modi:

“Aqueles que têm sessões de fotos nas cabines dos pobres, por seu próprio entretenimento, encontrarão a menção dos pobres no parlamento chato”.

“Até agora, os pobres receberam 4 milhões de casas … aqueles que viveram vidas difíceis apenas entendem qual é o valor de conseguir uma casa … as mulheres no passado sofreram muito devido à falta de um sistema de banheiro.

“Identificar a solução é uma coisa. Mas é preciso fazer esforços para encontrar uma solução também. Nosso esforço foi resolver o problema. Em nosso país, costumava haver um primeiro -ministro, havia uma moda para chamá -lo de ‘Sr. Clean ‘.

“Nosso modelo é ‘Bachat Bhi, Vikas Bhi ‘ – Janta Ka Paisa, Janta Ke Liye’. Trouxemos o esquema de transferência de benefícios diretos. Depositamos Rs 40 Lakh Crore diretamente nas contas bancárias das pessoas.

“Quando a febre está alta, as pessoas pronunciam qualquer coisa. Mas também pronunciam as coisas quando são muito desanimadas … aqueles que não nasceram na Índia: 10 milhões de fraudes estavam colhendo os benefícios dos fundos do governo através de vários esquemas … os nomes Desses 10 milhões de fraudes e forneceu instalações aos verdadeiros beneficiários depois de procurá -los.

“Anteriormente, os detentores de jornais costumavam estar relacionados a golpes e corrupção … 10 anos se passaram, milhões de rúpias foram usadas que foram usadas para o público … Tomamos várias medidas que mantiveram muito dinheiro, Mas não usamos esse dinheiro para construir um ‘sheeshmahal’; em vez disso, usamos esse dinheiro para construir a nação … “

“Quando uma mulher é forçada a defecar o ar livre, ela só pode sair antes do amanhecer ou depois do pôr do sol. Algumas pessoas não entendem essa realidade. Ao construir mais de 12 milhões de banheiros, aliviamos as lutas de nossas irmãs e filhas”.