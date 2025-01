Usha Vance, segunda-dama dos Estados Unidos, veste Gaurav Gupta, Oscar de la Renta, nos eventos inaugurais: quanto custam?

Usha Vance, esposa do recém-eleito vice-presidente dos EUA, JD Vance, e segunda-dama, estava entre as pessoas que fizeram uma declaração de moda nos eventos de posse de Donald Trump nos EUA. Ela chamou a atenção enquanto usava um vestido de veludo preto no jantar do vice-presidente, um vestido sem alças em um jantar à luz de velas e um casaco de caxemira na posse de Trump, na segunda-feira.

O dia da posse de Trump ocorreu na segunda-feira, 20 de janeiro. Durante o evento, ele foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos. JD Vance também foi empossado como vice-presidente.

Veja mais de perto os looks de Usha Vance nos eventos inaugurais e seus preços aproximados:

1. Oscar de la Renta no jantar do vice-presidente Usha Vance usou um vestido de veludo preto feito sob medida com detalhes florais assimétricos e decote em coração para o jantar do vice-presidente. Seu look foi desenhado pela renomada grife Oscar de la Renta.

O preço do vestido de Vance é desconhecido porque é feito sob medida. Mas uma rápida pesquisa no site de Oscar de la Renta mostra vestidos de veludo entre US$ 5.290 e US$ 7.290, informou Cincinnati.com.

Oscar de la Renta também desenhou a roupa da filha de Trump, Ivanka, para o jantar de posse à luz de velas. A grife vestiu Hillary Clinton e Laura Bush para inaugurações anteriores.

Gaurav Gupta em jantar à luz de velas No jantar à luz de velas do presidente eleito, Usha Vance usou um vestido sem alças do estilista indiano Gaurav Gupta para homenagear sua herança indiana, segundo o New York Times.

Gaurav Gupta, um costureiro indiano, desenhou alguns dos looks de Beyoncé para sua turnê mundial renascentista. O preço exato é desconhecido, mas seus vestidos parecem variar de US$ 1.700 a pouco mais de US$ 3.000, de acordo com Cincinnati.com.

Sergio Hudson na cerimônia de entrega de coroas Vance usou um vestido e casaco Sergio Hudson enquanto assistia à colocação da coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington, informou o New York Times. Um casaco semelhante no site de Sergio Hudson tinha um preço normal de US$ 3.695. Os vestidos no site variam de US$ 1.500 a pouco mais de US$ 3.000, acrescentou Cincinnati.com.

Oscar de la Renta contra a posse de Trump Para a 60ª Cerimônia de Inauguração, a segunda-dama Usha Vance usou um casaco de caxemira peônia personalizado com um lenço e um vestido longo para o chá. O preço deles é desconhecido, mas o site de Oscar de la Renta lista casacos que variam de US$ 3.490 a pouco menos de US$ 9.000.

