Usman Nurmagomedov defendeu seu título do Bellator

O torneio da liga PFL terminou em Dubai, onde o russo Usman Nurmagomedov defendeu o título contra o irlandês Paul Hughes na luta principal.

Um dos segundos do campeão foi o invicto ex-campeão peso leve do UFC Khabib Nurmagomedov, mas o amigo do irlandês – seu compatriota, ex-campeão do UFC em duas categorias de peso Conor McGregor não veio apoiar o amigo.

O russo passou o primeiro round de forma mais ativa, no segundo Hughes conseguiu forçar a luta, e no terceiro Nurmagomedov acertou o adversário na virilha, não pela primeira vez na luta, e um ponto foi descontado dele.

Com isso, a luta durou cinco rounds e as coisas ficaram difíceis para o campeão. Mas de acordo com a decisão do júri, o russo venceu. Dois árbitros concederam-lhe a vitória com o placar de 48:46, e um concedeu um empate bastante polêmico: 47:47.

Usman Nurmagomedov agora tem 19 vitórias e nenhuma derrota.