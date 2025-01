Usman Nurmagomedov derrotou Paul Hughes na luta principal do torneio PFL

O atleta russo Usman Nurmagomedov derrotou o irlandês Paul Hughes no torneio PFL Road to Dubai Champions Series 1 graças à decisão dos juízes. O russo manteve com sucesso o título dos leves do Bellator, escreve “Esporte-Express”.

No terceiro round, Nurmagomedov teve um ponto retirado por um golpe na virilha. No quarto round, ele precisou de atendimento médico após choque de cabeças, o que ocasionou uma pausa na luta.

Nurmagomedov, 26 anos, tem 19 vitórias em 20 lutas (uma luta foi declarada inválida). Hughes, 27 anos, sofreu sua segunda derrota em 13 vitórias.

Usman Nurmagomedov é primo do ex-campeão do UFC Khabib Nurmagomedov. Em 2023, Usman foi suspenso por seis meses por violação de regras antidoping, mas permaneceu campeão do Bellator.

Anteriormente, o ex-lutador de artes marciais mistas, primeiro campeão russo do UFC e ator Oleg Taktarov reclamou da discriminação contra os russos nos Estados Unidos.