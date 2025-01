Uttar Pradesh: câmeras e drones alimentados por IA usados ​​para rastrear o fluxo de multidões em Maha Kumbh em Prayagraj

O Maha Kumbh 2025 em Prayagraj, o maior encontro religioso do mundo, testemunha uma combinação sem precedentes de tradição e tecnologia, à medida que o governo liderado pelo ministro-chefe Yogi Adityanath introduz medidas avançadas para gerir e monitorizar o afluxo de milhões de devotos.

Com as estimativas de multidões muitas vezes surpreendentes, o governo de Uttar Pradesh está a aproveitar tecnologias de ponta, incluindo ferramentas baseadas em IA, para garantir a precisão na contagem do grande número de peregrinos, mantendo a segurança da ordem.

Para conseguir isso, mais de 1.800 câmeras CCTV foram instaladas na extensa área de Kumbh Mela, das quais cerca de 700 são instalações temporárias e as restantes são permanentes.

A maioria dessas câmeras está equipada com inteligência artificial, permitindo analisar a densidade da multidão e fornecer contagens quase precisas. Essas câmeras, estrategicamente localizadas em 48 ghats, permitem avaliações do público em tempo real por uma equipe dedicada que foi rigorosamente treinada em vários ensaios antes do início do evento.

A integração de drones melhorou ainda mais as capacidades de monitoramento de multidões. Os drones capturam imagens aéreas, medem a densidade de multidões em áreas específicas e transmitem esses dados para uma equipe central de avaliação.

Esta abordagem de camada dupla, combinando câmeras e drones alimentados por IA, não apenas ajuda na contagem precisa, mas também ajuda a identificar possíveis pontos críticos e riscos.

Além da vigilância visual, o governo implementou uma aplicação de rastreamento móvel para estimar o número médio de pessoas com base em dispositivos móveis activos na área. Esta ferramenta inovadora serve como método complementar para garantir que não haja lacunas na contagem.

Um Centro de Comando e Controle centralizado em Prayagraj atua como um centro nervoso para o gerenciamento de multidões. Altos funcionários da polícia e especialistas técnicos estacionados no centro usam um painel alimentado com dados em tempo real de algoritmos alimentados por IA para monitorar a densidade da multidão. Os alertas são emitidos imediatamente se qualquer seção da mela sofrer um aumento incomum no número, garantindo uma ação rápida para evitar congestionamentos ou contratempos.

Embora a tecnologia de ponta desempenhe um papel fundamental, os métodos tradicionais continuam a ser parte integrante do processo. A unidade de inteligência local, que tem sido a espinha dorsal da estimativa de multidões durante tais eventos, continua a contribuir para a recolha de dados.

Além disso, a administração monitoriza estacionamentos e estações ferroviárias para acompanhar o fluxo de peregrinos que chegam de autocarros, veículos particulares ou comboios.