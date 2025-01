Uttar Pradesh: Estudante despido e espancado por 15 homens por causa de uma pequena disputa em Kanpur

Um estudante de Kanpur, Uttar Pradesh, teria sido despido e espancado por um grupo de 10 a 15 homens após uma disputa no domingo. O ataque, ocorrido próximo a uma ferrovia, deixou o estudante gravemente ferido.

A vítima, Viraj Tripathi, natural de Auraiya, voltava para casa depois de visitar o apartamento de um amigo na tarde de domingo, quando foi parado pelo grupo perto da área de Kalyanpur.

Segundo Viraj, os homens o arrastaram até os trilhos do trem, despiram-no e espancaram-no com pedras. Ele sofreu um ferimento na cabeça e outros ferimentos e implorou repetidamente aos agressores que parassem. No entanto, o ataque continuou até que moradores e transeuntes intervieram e o resgataram.

Viraj identificou um dos agressores como Milan Shukla e alegou que o ataque resultou de uma discussão no dia anterior. Durante a discussão, Milan supostamente o ameaçou e Viraj alegou que o ataque foi planejado como retaliação.

Os agressores também obrigaram Viraj a tocar os pés e filmaram o ataque. Desde então, o vídeo se tornou viral nas redes sociais.

O vice-comissário da Polícia, Abhishek Pandey, disse que uma investigação está em andamento sobre o assunto. Uma queixa formal está sendo apresentada e ações serão tomadas contra os envolvidos, acrescentou.