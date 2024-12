Uttar Pradesh: Homem de Aligarh cruza a fronteira do Paquistão para encontrar sua amante

Um homem do distrito de Aligarh, em Uttar Pradesh, foi preso no Paquistão por cruzar ilegalmente a fronteira para conhecer uma mulher por quem se apaixonou depois de fazer amizade com ela no Facebook. O homem, identificado como Badal Babu, 30 anos, residente da aldeia de Nagla Khatkari, foi preso pela polícia paquistanesa de Punjab na cidade de Mandi Bahauddin.

As autoridades paquistanesas disseram que Babu confessou durante o interrogatório que desenvolveu um relacionamento amoroso com a mulher nas redes sociais e, desesperado para conhecê-la pessoalmente, entrou no país sem visto válido ou documentos de viagem.

Babu foi preso em 27 de dezembro depois de não apresentar nenhum documento de viagem. Ele foi autuado de acordo com as seções 13 e 14 da Lei de Estrangeiros do Paquistão de 1946 e posteriormente apresentado ao tribunal.

O tribunal o manteve sob custódia judicial por 14 dias. Está programado para aparecer novamente em 10 de janeiro de 2025.

A investigação inicial revelou que o homem da UP já havia tentado cruzar a fronteira Índia-Paquistão duas vezes, mas falhou. Na sua terceira tentativa, ele cruzou com sucesso para o Paquistão e chegou a Mandi Bahauddin, onde teria conhecido a mulher com quem estava se comunicando online.

As autoridades estão agora a investigar se a entrada ilegal de Babu no Paquistão foi motivada puramente pela sua relação romântica ou se houve outras motivações.

Não é a primeira vez que um indiano tenta atravessar a fronteira para chegar ao Paquistão e encontrar o seu parceiro. Num incidente semelhante ocorrido em Julho deste ano, um homem de Uttar Pradesh tentou atravessar a fronteira para casar com uma mulher paquistanesa que conheceu online.

No entanto, a sua tentativa foi frustrada pelo pessoal da Força de Segurança Fronteiriça (BSF), que o deteve no posto fronteiriço de Khokhar, em Jammu e Caxemira, e o entregou à polícia após uma investigação preliminar.