Ocorreu um acidente no setor 13 de Indira Nagar, Lucknow, na noite de 12 de fevereiro. As imagens de CCTV mostram um carro que deu uma guinada quando uma bicicleta a toda velocidade caiu pela frente. O impacto foi tão forte que o motociclista foi jogado no ar antes de atingir o chão.

O vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais. O ciclista está em estado crítico e houve um caso contra o motorista do carro. A polícia está investigando o assunto.