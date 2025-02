Uttar Pradesh: Mulher encontrada morta em Jhansi, a filha de 4 anos -ano acusa o pai de pendurá -la

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta em circunstâncias suspeitas em Jhansi, Uttar Pradesh, e sua família afirmou que ela foi morta pelo marido e em -laws. A filha de quatro anos da mulher também disse que seu pai matou a mãe quando a pendurou.

O incidente ocorreu na área da colônia de Shiv Parivar da região de Jhansi Kotwali. Segundo a família feminina, ele se casou com Sandeep Budholia, morador de Jhansi, em 2019.

Sanjeev Tripathi, pai da mulher, disse que sua família forneceu 20 lakh de Rs em dinheiro e outros presentes, como Dote. No entanto, logo após o casamento, o marido da vítima e sua família começaram a exigir um carro como um dote adicional.

Quando a demanda não foi atendida, eles supostamente começaram a torturá -la física e mentalmente. Sanjeev Tripathi apresentou uma queixa à polícia, mas o assunto foi resolvido após um compromisso.

“No dia do casamento, dei a eles 20 lakh de Rs em dinheiro como uma queixa policial, mas chegamos a um compromisso”, disse ele.

O casal mais tarde teve uma filha, mas a família continuou enfrentando problemas. As mulheres em -Laws zombaram dela para não dar à luz uma criança.

“Quando ela deu à luz uma filha, eles zombaram de não ter um filho. Depois de seu parto, eles a deixaram no hospital, mas eu paguei as faturas e combina com sua casa”, acrescentou.

A filha da mulher também forneceu uma declaração, descrevendo o que ela havia testemunhado. “Papai bateu em Mumma, então Pope a pendurou. Ele bateu na cabeça dela com uma pedra e depois a colocou em uma bolsa e jogou -a. No dia anterior, Pope tentou assustar minha mãe, eu quebraria as mãos.

A polícia iniciou uma investigação sobre o assunto. Você está procurando uma busca para prender o marido, que está fugindo.

Um policial sênior disse: “Uma mulher que mora na colônia de Shiv Parivar, Kotwali, foi encontrada morta em circunstâncias suspeitas. Sua família havia acusado o marido e em -escrevidas de assassinato. Tomamos o corpo para o post mortem e nós Continuará com a investigação depois de receber a queixa formal.

(Com entradas de Prmod Kumar)