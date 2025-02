Uttar Pradesh: Os trens de mercadorias colidem em Fatehpur, os serviços interrompidos por horas

Um trem de mercadorias entrou em um trem de carregamento estacionário em Fatehpur, em Uttar Pradesh, na terça -feira, deixando um motorista maluco ferido e interrompendo os serviços no trecho final por horas.

O trem de carga de classificação colidiu com o estacionário por trás no corredor de carga dedicado, o que resultou no descarrilamento do motor de um trem e no treinador da guarda do outro.

Acredita -se que o piloto louco adormeceu ao volante.

Um esforço de restauração em massa continuou por horas e um posto ferroviário foi quebrado durante a eliminação descarrilada do motor, interrompendo temporariamente o trabalho de restauração. Os funcionários do Exército indiano também ingressaram em operações.

Numerosos trens de mercadorias para cima e para baixo.

As autoridades esperam que os serviços no corredor de carga dedicado sejam restaurados antes da quarta -feira.