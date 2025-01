Uttarakhand implementará o código civil uniforme hoje, o primeiro estado a fazê -lo

Uttarakhand é chamado para fazer história hoje, tornando -se o primeiro estado a implementar o Código Civil Uniforme (UCC). A legislação histórica será implementada por volta das 12h30, pouco antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi ao estado.

Autoridades do governo disseram que a UCC será implementada em Uttarakhand e também será aplicável aos residentes estaduais que moram fora.

O ministro principal, Pushkar Singh Dhami, liderará o evento em que o portal da UCC será anunciado na Secretaria de Estado. No domingo, Dhami disse que a UCC estabeleceria as bases de uma sociedade harmoniosa, livre de discriminação por razões de religião, gênero, casta ou comunidade.

“Estamos cumprindo nossos compromissos. A revogação do artigo 370 em Jammu e Caxemira Agência de notícias PTI Em seu relatório.

No mês passado, Dhami confirmou que o UCC seria implementado em Uttarakhand em janeiro de 2025.

As notícias ocorreram dias depois que o primeiro -ministro Narendra Modi disse no Lok Sabha que o governo estava comprometido em implementar a UCC e que estava “trabalhando com força total para alcançar um código civil secular”.

Dhami disse que o governo do estado concluiu sua “tarefa” e os preparativos para a implementação do UCC foram feitos em todo o estado em janeiro de 2025.

“Sob a liderança do primeiro -ministro Narendra Modi, estávamos comprometidos com o povo do estado para criar a UCC no período anterior às eleições para a Assembléia de 2022. Assumimos isso como uma prioridade após a formação do governo. O UCC foi escrito e ele apresentou uma lei a esse respeito.

“Ele estará de acordo com a visão do primeiro -ministro criar um índio harmonioso, onde não há discriminação contra religião, gênero, casta ou comunidade”, disse ele.

Principais características do UCC

Direitos de propriedade igual para filho e filha: O código civil uniforme garante a igualdade de direitos de propriedade para filhos e filhas, independentemente de sua categoria.

Provisões para o casamento: A poligamia será proibida, enquanto a monogamia será a prática padrão de acordo com a lei. A lei exige que pessoas mentalmente saudáveis ​​que completaram 21 anos (para homens) e 18 (para mulheres) se juntem ao casamento. Os casamentos podem ser solenados de acordo com os costumes religiosos, mas o registro de casamento será obrigatório.

Eliminação da distinção entre filhos legítimos e ilegítimos: A lei visa abolir a distinção entre crianças legítimas e ilegítimas em relação aos direitos de propriedade. Todas as crianças são reconhecidas como descendentes biológicos.

Inclusão de filhos adotivos e biologicamente nascidos: A lei garantiria que as crianças adotadas, nascidas por sub -rogação ou concebidas pela tecnologia de reprodução assistida, recebam o mesmo tratamento que as crianças biológicas.

Direitos de propriedade igual após a morte: Após a morte de uma pessoa, a lei concederá os mesmos direitos de propriedade ao cônjuge e às crianças. Além disso, os mesmos direitos aos pais do falecido seriam expandidos.

O projeto uniforme do Código Civil 2024

O projeto de lei do Código Civil Uniforme, que se tornou um ponto de tensão política e um tópico de discussão em todo o país quando foi apresentado pelo governo liderado pelo ministro principal Dhami, foi aprovado na Assembléia de Uttarakhand em fevereiro do ano passado.

O projeto de lei, que procurou substituir as antigas leis pessoais que governam o casamento, o divórcio, a sucessão e as relações de vida, foi aprovado na Assembléia de Uttarakhand no meio da demanda da oposição de enviá -la ao comitê selecionado da câmera.

Destacando seus benefícios, o ministro principal Dhami disse que a UCC concederá o direito à igualdade a todos, sem nenhuma discriminação em questões como casamento, manutenção, herança e divórcio. “O UCC eliminará principalmente a discriminação contra as mulheres”, disse ele.

O presidente Droupadi Murmu deu seu consentimento à Lei da UCC de Uttarakhand em março de 2024, tornando -o lei.