UU. Notícias do mundo

Como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o primeiro conjunto de taxas, não nomeou a Índia na lista, que incluía o México, o Canadá e a China, citando um “alto déficit comercial”, segundo relatos da mídia.

As medidas mais recentes, efetivas desde terça -feira, impõem uma taxa de 25 % no Canadá e no México e 10 % na China. Essas medidas se concentram nos países que mais contribuem para o déficit comercial dos Estados Unidos.

China, México e Canadá são os principais contribuintes do déficit comercial dos Estados Unidos, com a China com 30,2 %, México, com 19 % e Canadá para 14 %. Com relação à Índia, contribui apenas para 3,2 % e é o maior nono contribuinte, de acordo com o Sistema de Pesquisa e Informação (RIS).

Falando em uma entrevista coletiva, Trump disse: “Temos grandes déficits com os três. E, em um caso, eles estão enviando grandes quantidades de fentanil, matando centenas de milhares de pessoas por ano com Fentanil. E nos outros dois casos, eles estão possibilitando que esse veneno entre. Temos cerca de um déficit de US $ 200 bilhões com o Canadá … e um déficit comercial de US $ 250 bilhões com o México “, como mencionado pelo Hindustan Times.

Após o anúncio das medidas tarifárias, o primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau e o presidente do México, Claudia Sheinbaum, responderam rapidamente a Donald Trump com suas próprias ações.

Enquanto isso, a China prometeu desafiar o movimento das taxas de Trump na Organização Mundial do Comércio, já que “viola seriamente as regras comerciais internacionais”.

Condene as medidas tarifárias nas importações chinesas impostas pelo governo Trump, Pequim, em comunicado publicado no domingo, disse: “Desafiaremos essa taxa na Organização Mundial do Comércio e tomaremos contramedidas correspondentes”, disse Reuters.

Enquanto critica a medida, Pequim também expressou sua vontade de participar de conversas com os EUA. A taxa, que entra em vigor na terça -feira, é considerada uma etapa importante na atual disputa comercial.

Trudeau anunciou que o Canadá imporia 25% de tarifas às importações americanas no valor de US $ 155 bilhões. Ele disse que C $ 30 bilhões dessas taxas entrariam em vigor na terça -feira, com o restante a seguir em 21 dias.