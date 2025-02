Uuday Kotak e Family compram pisos no valor de mais de 200 milhões de rúpias. Detalhes da verificação

O fundador do Kotak Mahindra Bank, Uuday Kotak e sua família, comprou 12 apartamentos orientados para o mar para ₹202 milhões de rúpias em um complexo residencial na área do mar do mundo em Mumbai, informou o portal de notícias, citando os documentos de registro de propriedades da Zap.

Segundo os relatos, os documentos mostraram que a família Kotak pagou mais do que ₹12 milhões de rúpias no imposto de sino para comprar os 12 apartamentos, pagando uma taxa de registro de quase ₹3,60 lakh. Os apartamentos se estendem no chão, primeiro e segundo andares do complexo residencial, de acordo com o portal de notícias.