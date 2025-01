No segundo jogo mais importante no torneio da PFL em Dubai, o russo Vadim Nemkov conheceu o representante do Timothy Johnson dos Estados Unidos em um peso pesado de categoria.

No canto do caçador russo estava o lendário caçador Fedor Emelianenko.

Nemkov começou a luta ativamente e, após o primeiro golpe, uma dissecção apareceu em sua cabeça. Depois de vários acertos à distância, o russo subiu e foi removido. Johnson não ajudou 10 kg.

E então Nemkov conseguiu “pegar o pescoço” e segurar uma recepção estrangulada.

Por causa dos russos, 18 vitórias em 20 batalhas no MMA.

Anteriormente, outro representante da Rússia – Renat Khavalov, uma decisão unânime dos juízes, derrotou a argila brasileira Fernandez em uma partida de estréia neste Benire.