Hoje, o Ministro da Educação e Mérito, Giuseppe Valditara, recebeu o Mim Thomas Bach, Presidente do Comitê Olímpico Internacional (CIO), Giovanni Malagò, Presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI), juntamente com uma delegação de estudantes e van Estudantes da escola internacional nacional “Vittorio Emanuele II” de Roma.

“Durante a reunião, aprofundamos a importância de promover o valor do esporte na escola, que tem o poder de unir pessoas desde a origem dos Jogos Olímpicos. O Sport aprende a competir de maneira leal, de acordo com as regras e a melhorar os talentos de cada um “, disse o ministro Valditara.

O Ministério da Educação e Mérito começou a espalhar o Ovep Toolkit (Programa de Educação dos Valores Olímpicos), uma série de meios didáticos disponíveis para professores, em escolas de todos os níveis. O programa foi desenvolvido pelo Comitê Olímpico Internacional e oferece várias ferramentas projetadas para enriquecer o currículo da escola com atividades temáticas, estratégias educacionais e materiais inspirados nos valores olímpicos. O kit de ferramentas também estimula a atividade física, à luz dos benefícios a longo prazo para a saúde, o bem social e a interação entre os jovens, que integra a educação da educação social.

“Como ministério e como governo, nos conectamos para espalhar os princípios olímpicos e a cultura esportiva nas escolas. Praticar atividades esportivas significa aprender a respeitar o oponente, que nunca é um inimigo. O esporte também é dedicação, nos ensina a estudar e contribui para reduzir a licença escolar. Por esses motivos, atribuímos 890 milhões de euros, não apenas do PNRR, mas também de fundos ministeriais, para permitir que as escolas se equiparem com academias. E hoje, uma edição especial da Future School, em Cortina, o campus de viagem, é aberta e organizada pelo MIM, que promove a inovação didática e digital, em colaboração com o CONI, o Comitê Olímpico e a cortina da Fundação Milan. O objetivo é anunciar todas as áreas, até as coberturas das montanhas, a beleza e a excelência da escola italiana “, concluiu o ministro.