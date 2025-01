Vale a pena assistir ao filme de Hisaab Barabar no Zee5? Leia estes 5 tweets antes de decidir transmiti-lo

HISAAB BARABAR estrelado por R. Madhavan, Kirti Kulhari e Rashami Desai, foi lançado em 24 de janeiro. O filme Zee5 marca o retorno do ator de Bollywood Neil Nitin Mukesh, que foi visto pela última vez no filme Bypass Road de 2019.

HISAAB BARABAR O filme conta a história de Radhe Mohan Sharma, um examinador de passagens de trem que descobre um pequeno erro em sua conta bancária. Ao tentar consertar o problema, ele descobre um grande golpe financeiro envolvendo um poderoso banqueiro, Micky Mehta. A trama segue Radhe enquanto ele luta contra a corrupção e a burocracia enquanto lida com lutas pessoais e morais.

R. Madhavan interpreta Sharma enquanto Neil Nitin Mukesh interpreta Mehta. Kirti Kulhari interpreta o inspetor Poonam Joshi, enquanto Rashmi Desai interpreta Monalisa Yadav, uma personagem cômica do filme.

Explicamos ao X (antigo Twitter) para críticas públicas do filme. Confira esses 5 tweets antes de decidir assistir ao HISAAB BARABAR filme.

“Devo assistir a filmes… baseados no sistema bancário atual, como os bancos enganam seus clientes por nome de cobranças, etc.”, escreveu um usuário de mídia social.

“Apesar de uma premissa sólida e com muito potencial, Hisaab Barabar de Ashwni Dhir no Zee5 é uma grande decepção. Madhavan e Kirti Kulhari dão o seu melhor, mas o roteiro é simplesmente chato. Havia espaço genuíno para explorar as más práticas dos bancos, mas este filme é ruim! ”veio de outro.