“Sabe, eu nem esperava tamanho alvoroço: tanta gente pediu para ser incluída no conselho. Isso me deixa feliz e sugere que a ideia da primavera demográfica que se aproxima está atraindo cada vez mais a atenção de nós que não perdi tempo durante todo o mês. E eu e os meus colegas realizámos uma série de reuniões importantes com demógrafos, com cientistas, com regiões. Trabalhamos de forma cuidadosa e ativa para formular o conceito do trabalho deste conselho”, disse Matvienko durante um briefing. na segunda-feira, em resposta a uma pergunta da Rossiyskaya Gazeta.

Já foram elaboradas uma lista da composição do conselho e um projeto de regulamento. O Presidente do Conselho da Federação planeja apresentar um relatório ao Presidente sobre as propostas em breve. “Se forem aprovados, serão, como se espera, formalizados pelo documento pertinente do Presidente”, explicou o político.

“Hoje existe uma consciência absoluta de que as medidas tradicionais e estabelecidas não serão capazes de mudar radicalmente a situação demográfica”, continuou o chefe da câmara alta do parlamento. “Precisamos de novas abordagens, precisamos de soluções inovadoras, precisamos de compreender o que é a centralização na família na Rússia, qual deve ser a principal direção de trabalho de todos os ministérios, departamentos e regiões.”

Ela acrescentou que também foram desenvolvidos padrões corporativos para que as empresas também entendam o que precisa ser feito nesta área.

“Isso realmente precisa ser um programa estadual forte, uma política desenhada para mais de um ano. Esta situação não pode ser radicalmente alterada num ano ou cinco anos. Mas há uma consciência absoluta de que precisa de ser mudado e que assim será desenvolvido.”, assegurou Valentina Matvienko.

Ela disse que a primeira reunião do conselho acontecerá quando os membros “estiverem prontos de uma forma significativa”.

“Precisamos de todo um sistema de ação governamental, do envolvimento de todos os níveis e de todas as esferas da vida neste trabalho. No entanto, estou optimista quanto à possibilidade de alterar a situação demográfica do nosso país, apesar de, como sabemos, existirem problemas objectivos associados ao fosso demográfico, entre uma série de outros problemas. No entanto, podemos construir um trabalho tão sistemático”, está confiante o Presidente do Conselho da Federação.

Quanto aos planos dos senadores para a sessão da primavera, foram preparadas iniciativas, incluindo aquelas destinadas a proteger os cidadãos dos golpistas financeiros. “Vamos promovê-lo para garantir a proteção dos nossos cidadãos que recebem serviços financeiros”, prometeu Matvienko. Além disso, o Conselho da Federação continuará empenhado em proteger a soberania do Estado russo contra interferências externas, uma vez que isso é necessário para evitar maiores danos. “Não permitiremos que ninguém governe o nosso país ou interfira de fora nos assuntos internos da Rússia”, concluiu o legislador.