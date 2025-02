Valentine (Mimit): "Oportunidades para jovens profissionais"

“A inteligência artificial representa um dos elementos mais importantes da inovação tecnológica que não se limitam à tecnologia, mas penetra profundamente em nossa vida diária. Profissionais ativos entre empresas e as necessidades do público devem necessariamente estar em primeiro plano. , aproveitando essas novas tecnologias para aumentar sua produtividade e, paralelo, a segurança dos dados é clara para os jovens profissionais: é essencial Atualizar, ajustar e receber novas tecnologias, com atenção especial à inteligência artificial, utilizar totalmente seu potencial e melhorar suas atividades “. Valentino Valentini, vice -ministro de empresas e fabricado na Itália, disse isso hoje, que intervieram no 1º Fórum Consulta Young Confrofessions “Novos cenários profissionais” que ocorreram hoje no Hub em Roma.

“A inteligência artificial não será substituída pelo homem, nem pela capacidade de cada um de si mesmos. É um progresso que deve ser entendido e que é necessário enfrentar”, enfatizou Francesco Paolo Sisto, vice -ministro da justiça. “A necessidade de se concentrar no treinamento contínuo, na orientação dos jovens, também nas disciplinas de voz e no desenvolvimento de habilidades digitais”, apoiou Marta Schifone (Comissão de Trabalho da Câmara de Deputados). “Os novos cenários tecnológicos têm um impacto significativo e oferecem oportunidades para freelancers. O objetivo – sublinhado Daniele NeCe, coordenador da consulta Young Confrofessions – é explorar as tecnologias que eles podem apoiar, são confrontados com a versão de geração e o desenvolvimento de soluções para melhorar qualitativa e quantitativa. As tomadas de trabalho, especialmente em segurança cibernética, são fundamentalmente. A ética profissional, baseada em um código ético, é essencial, bem como treinamento contínuo para melhorar as habilidades e fazer desafios burocráticos “.

De acordo com Raffaele Loprete, representante do Conselho do Conselho, confronta a política da juventude, “será inteligência generativa e preditiva para os próximos 30 anos de aliados cruciais. Os jovens freelancers serão chamados para orientar o crescimento do país e novo mais eficiente e maneiras criativas de enfrentar. Marco Natali lidera o caminho para promover essas oportunidades, apoiar os jovens e a adoção de tecnologias “.