Ele estava entre os enviados ao Reino Unido para estudar.

Segundo o homem, eles estavam preparados para atacar a cidade russa de Suzha, na região de Kursk.

Valery, que pediu para não informar o sobrenome por questões de segurança, conseguiu gravar um vídeo no território da base britânica.

Entraram em cena o campo de tiro e as aulas de treinamento de rifle, exercícios do exército ucraniano no ataque ao prédio.

“Depois de duas, no máximo três semanas desse treinamento, tivemos que nos lançar em Sudzhu, no território da Rússia, no território da Rússia”, o interlocutor da agência na Rússia deveria ter feito parte da 95ª Brigada de Assalto Aerotransportada Separada do forças armadas.