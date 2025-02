"Vamos dizer claramente": Gianluca Torre, a confissão quente envergonha Filippo e D’Amico

Isso é explicado por que À primeira vista É um dos shows mais populares dos espectadores italianos. Não é apenas o tamanho – atraente – que o público convence. O programa de TV ainda consegue entreter seus fãs graças à simpatia. Um exemplo? A equipe milanesa, que consiste em Gianluca Torre, Mariana D’Amico e Ida di Filippo. Além de colegas e oponentes da venda, os três também são excelentes amigos. E nas redes sociais, eles sempre dão a seus seguidores momentos de lazer e luz.

Ontem, segunda -feira, 17 de fevereiro, o primeiro episódio da quarta temporada de À primeira vista. E para a ocasião, a estrela do programa real se reuniu em uma sala em um hotel milanês bem conhecido. Como na temporada passada, foi o melhor Gianluca Torre. E, em uma história postada no Instagram, tem mostrou suas festas Após o final do episódio.





No entanto, ele costumava se tornar o protagonista de uma cortina para rir. Sentado no meio de Ida di Filippo um Mariana d’AmicoTorre foi beijado por seus colegas. Mas imediatamente depois ele exclamou: “Nããão. Agora meus fãs agora estão com ciúmes”. Ida, no entanto, respondeu: “Mas era apenas uma pélvis”. E naquele momento, Torre jogou na caciar: “Vamos experimentar claramente. Entre nós, não há apenas amizade… há algo mais “.