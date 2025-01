‘Vamos lá’: internautas no vídeo de Farhan Akhtar com Hrithik Roshan e Abhay Deol em meio ao hype de Zindagi Na Milegi Dobara 2

Em meio a rumores generalizados sobre a sequência da obra-prima atemporal Zindagi Na Milegi Dobara, a última postagem do ator Farhan Akhtar nas redes sociais aumentou ainda mais o suspense em torno de ZNMD 2. O ator compartilhou um vídeo no Instagram apresentando Hrithik Roshan e Abhay Deol.

Farhan Akhtar compartilhou um vídeo dos três atores do ZNMD com música de fundo da música ‘Senorita’. Ele também marcou a diretora de Zindagi Na Milegi Dobara, Zoya Akhtar, na legenda e escreveu: “Você vê os sinais?”

O pequeno vídeo terminou com o que parece ser um manuscrito intitulado “Os Três Mosqueteiros”. O vídeo compartilhado nas redes sociais na quarta-feira recebeu mais de nove lakh curtidas e milhares de comentários.

Zindagi Na Milegi Dobara foi lançado em 15 de agosto de 2011. Quase uma década após seu lançamento, o filme conta com uma grande base de fãs que continuam a assisti-lo com amigos e familiares. Além de Hrithik Roshan, Farhan Akhtar e Abhay Deol, o filme também contou com Katrina Kaif e Kalki Koechlin na liderança.