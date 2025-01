"Vamos lá, vamos fazer outro favor …": Meloni investigou? E Luca Bizzarri sim "desesperado" | Guardião

Investigado. Giorgia Meloni Na mira do cargo de promotor público pela libertação e repatriação da Líbia Almasri. O primeiro -ministro o comunicou imediatamente, com um vídeo. “O promotor público da República Francesco lo vocêo mesmo que somos confrontados com o teste de falência um Matteo Salvini Para sequestrar, ele acabou de me enviar uma garantia pelos crimes de ajudar e escurecer em relação ao repatriamento do cidadão da Líbia Almasri “.

Também investigado Carlo Nordio” Matteo plantou E o subsecretário de Mantuan. “Eu não chantagem – concluo o primeiro -ministro – não me intimide e é possível que, por esse motivo, seja invisível para aqueles que não querem que a Itália mude e melhore”.

Na Itália, o refrão não muda: se o oponente político parece imbatível, a esquerda tenta fazer o juiz à esquerda. A história de Silvio BerlusconiO ataque de vinte anos -o mostrou de maneira plástica. Dan Renzi, Salvini. Agora eles também tentam com Meloni.

No entanto, um movimento que – e a história do nosso país também ensinam isso – nem sempre fornece os resultados desejados. Já, Italianos não são estúpidos. Eles lutam para acreditar nesse tipo de pesquisa: o tempo suspeito, anunciou objetivos. Em suma, muitas vezes e voluntariamente, o ataque judicial produz efeito A-Bomerang: o objetivo termina com ainda mais popular.

E essa dissertação, nas mídias sociais, é relatada por muitos, de fato por muitos. Disso também Luca BizzarriO cabaretier da capa de Vermelho -arlblingEles explicaram hostis ao governo de Meloni. Seu pensamento o resume em alguns bares: “Não, mas faça um favor para Meloni”, observa ele. Sim, Bizzarri já tem medo de saber como toda essa história pode terminar …