"Vamos pensar em 10% de taxas de importação": o país que está na mira de Trump

22 de janeiro de 2025

O novo presidente americano Donald Trump respondeu a perguntas de repórteres na Casa Branca na noite de terça-feira. “Estamos falando de tarifas de 10% sobre a China com base no fato de que eles estão enviando fentanil para o México e o Canadá”, disse Trump sobre o comércio. O magnata também falou sobre a Ucrânia, explicando que com ele como presidente Moscou não teria invadido o país. “A Rússia nunca teria ido para a Ucrânia. Eu entendi muito bem de Putin. Isso nunca teria acontecido. Ele desrespeitou Biden, pura e simplesmente. Ele despreza as pessoas, é inteligente, entende, desrespeitou Biden. Nós “Estamos conversando com Zelensky, falaremos com o presidente Putin muito em breve e vamos ver o que acontece”, são palavras.