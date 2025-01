"Vamos perdoá-lo, ele bebeu…": Stefano De Martino pegou o que estava no pacote Affari Tuoi

Roberto Tortora 21 de janeiro de 2025

Desta vez o pacote continha… uma taça de vinho a mais! Vamos conversar sobre isso Stefano De Martino e seu sucesso com isso Sua empresaum programa que foi levado às estrelas com a sua hospedagem. Desta vez, porém, era mais “da conta dele”, mas ele não conseguiu escapar de alguns torcedores do lado de fora de um clube em Roma e teve que tirar fotos e vídeos que logo foram parar no TikTok.

O problema é que o bom Stefano, como se diz… brilho e sem hesitar caminhou em direção às meninas, sim, mas com olhar e sorriso um pouco confusos: quando o grupo pediu para ele posar, ele desviou a cabeça de onde a pessoa teria tirado a foto. Aí a garota ao lado de Stefano disse: “Por aqui… Ele bebeu um pouco, vamos perdoá-lo… Grande hilaridade entre os amigos, vocês caíram na gargalhada, e De Martino também pareceu se divertir com a situação, embora tenha dito nem uma palavra, aparentemente envolvido em intoxicação alcoólica.





É um momento de ouro para o apresentador napolitano, que conquistou os corações e avaliações dos italianos: sua nova versão de Affari Tui, temperada com leveza, ironia, canções, danças, ricos prêmios e cotilhões, é acompanhada todas as noites por milhões de pessoas . Stefano é amado não só porque sabe entreter o público e tem o timing perfeito quando se trata de piadas, mas também porque – como os concorrentes costumam notar – “ele tem um coração de ouro e é uma pessoa verdadeiramente humilde e prestativa”. “. Como um verdadeiro showman, De Martino costuma tirar selfies com seus fãs, mas da última vez, prontamente imortalizado em um vídeo no TikTok, ele parecia um tanto animado. Porém, não é só Affari Tuoi, porque Stefano De Martino também é sobre voltar ao horário nobre com seu show “Stasera Tutto è Possibile”, que recomeça no dia 28 de janeiro na Rai 2. Alguns rostos conhecidos do mundo do entretenimento estão assumindo desafios improváveis ​​​​e fazendo o público no estúdio e em casa. Para alegria da mãe RAI.