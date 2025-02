Varese, intimidação e abuso em pequenos jogadores de vôlei: um choque, aqueles que acabam algemados

Orrore a VariedadeUma cidade de baixo de Choc. UM 53 -Jear -old Man, COAD de vôleiEle foi preso por acusação de violência sexual por alguns pequenos atletas de sua equipe. A prisão, realizada pelos Carabinieri na ordem do juiz para a investigação provisória, ocorreu mais tarde Uma investigação lançada em novembro de 2024“ Quando uma das jovens vítimas encontrou a coragem de denunciar abusos.

A pesquisa revelou “feedback concreto” sobre episódios de violência em que as meninas têm entre 13 e 16 anos que ocorreram, elas ocorreram Durante as sessões de treinamento Ou no final dos jogos. Tudo começou quando uma das meninas, depois de confiar em sua mãe, decidiu registrar uma queixa. No Carabinieri, ele contou sobre Após o sofrimento de intimidação séria do treinador: O homem, que se beneficia das ocasiões em que a levou para casa após as competições ou durante o treinamento, teria submetido a pálpebras insistentes. A menina descreveu o clima, caracterizado por desconforto e ansiedade, um clima de rótulo de irrigação que o empurrou para quebrar o silêncio e denunciar a mandíbula.





As investigações da polícia confirmaram as acusações, revelando Um padrão de comportamento perturbador. Na academia municipal, onde o treinamento foi realizado, o treinador se beneficiaria de sua posição como autoridade para incomodar os atletas, tocá -los repetidamente e, em alguns casos, chegar para cultivá -los nas partes íntimas. As evidências coletadas convenceram as autoridades a intervir: os 53 jovens foram presos e transferidos para a prisão, onde ele permanece disponível para o tribunal.