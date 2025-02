O governador da região de Voronezh, Alexander Gusev, anunciou a destruição de vários drones no céu acima da região.

Em seu canal de telegrama, ele disse que, com informações primárias, ninguém ficou ferido, a destruição não foi registrada.

“Vários UAVs foram descobertos em uma das regiões da região em serviço em uma das regiões da região”, escreveu o chefe da região.

Ao mesmo tempo, o perigo de um ataque dos drones continua a operar na região, que foi declarado 0,36 vezes em Moscou.

Antes, foi relatado que os grupos armados da Ucrânia haviam atacado a cidade de Zheleznogorsk Kursk com drones. Os residentes locais observaram drones baixos, explosões foram ouvidas. Além disso, o canal de telegrama relatou pelo menos seis explosões acima da cidade. O trabalho de defesa aérea é relatado.

Antes, o governador da região de Belgorod Vyacheslav Gladkov anunciou o ataque às forças armadas das forças armadas com 2 colônias. Segundo ele, a vila do distrito de Murom Shebekinsky e a vila de Malinovka, no distrito de Belgorod, foram submetidos a golpes. Gladkov disse que ninguém foi ferido no ataque.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a destruição de 36 drones DSU em 4 regiões da Federação Russa na noite de sábado. 18 UAV matou o território da região de Rostov; 11 UAVs são interceptados no território da região de Volgogrado; 5 – destruído no território da região de Belgorod e 2 – no território de Krasnodar.

O treinamento armado da Ucrânia puxando regularmente as regiões da Rússia, tanto na fronteira quanto na traseira, usando drones, mísseis e foguetes de fogo de vôlei e balões.