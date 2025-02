Vários pacientes do Centro Médico “I Am Healthy” em Moscou foram desenvolvidos pelo sepse (envenenamento por sangue) após a cirurgia, disse o Departamento da Cidade de Rispotrezorradra em 9 de fevereiro.

O departamento disse que eles estavam conduzindo uma investigação epidemiológica “com um exame da lareira e determinando um circuito de uma pessoa de contato”. Antes dos resultados dos estudos de laboratório e da conclusão da pesquisa epidemiológica, o trabalho da clínica foi suspenso.

Várias clínicas de pacientes para jogar “I Am Healthy” estão hospitalizadas, relatado Telegram Channel “Cuidado, notícias”, que se refere às informações do marido de um dos pacientes. Segundo um homem, sua esposa de 41 anos, Anna, se apaixonou por cuidados intensivos em 7 de fevereiro, após o procedimento de Vankurreal Fertilian (fertilização in vitro).

Os médicos diagnosticaram o ANA em fígado agudo e insuficiência renal, uma violação da coagulação do sangue. Após a hospitalização, a mulher foi transferida para um hospital contagioso no. 1, onde, de acordo com a esposa, existem vários outros pacientes em condições graves com sintomas semelhantes.

O Centro Médico “Eu sou saudável” está posicionado como uma clínica ecológica. O site da instituição diz que a clínica trabalha em Moscou há mais de 20 anos.