Vários trabalhadores presos após o colapso de um depósito de carvão em uma fábrica de cimento em Odisha

Teme-se que vários trabalhadores fiquem presos depois que um depósito de carvão de uma fábrica de cimento desabou em Sundargarh, Odisha, na noite de quinta-feira. Até agora nenhuma vítima foi relatada.

O incidente ocorreu na fábrica de cimento Dalmia, em Rajgangpur, Sundargarh, na tarde de quinta-feira, quando a tremonha desabou, prendendo trabalhadores sob toneladas de carvão.

Polícia, bombeiros e equipes de resgate estão no local. Escavadeiras e outras máquinas estão sendo usadas para resgatar trabalhadores presos.

Após o incidente, vários trabalhadores reuniram-se no portão principal da fábrica e culparam a administração da fábrica pelo acidente. Alegaram que as autoridades ignoraram os seus repetidos pedidos para inspecionar a segurança estrutural do depósito de carvão, levando ao acidente.