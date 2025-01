No ano passado, dois edifícios residenciais foram construídos no território do Centro de Recreação Holoyovka, graças ao financiamento federal. Hoje, a infraestrutura da grande abertura desses novos edifícios, bem como outros objetos de infraestrutura para as crianças, construídas em 44 regiões com o apoio do Ministério da Educação da Rússia e do Conselho da Federação.

O projeto para expandir o “Golovka” foi implementado graças à decisão do Presidente do Governo da Rússia Mikhail Mishustin e o chefe do Conselho da Federação Valentina Matvienko, que também apoiou a região dentro da estrutura do programa “Restauração e Desenvolvimento até 2030 nas entidades constituintes da Federação Russa de Crianças e sua recuperação “. Os novos edifícios residenciais possibilitarão aceitar quase 3.000 crianças por ano para cura.

Em 2025, o desenvolvimento da infraestrutura de Grandovka continuará. Os planos de reprovação da profissão médica e a sala de jantar do centro de saúde com o apoio do Ministério da Educação da Rússia, bem como a melhoria adicional do território da instituição.

O governador expressou sua gratidão a Mikhail Mishustin, Valentina Matvienko e ao Ministro da Educação da Federação Russa Sergey Kravtsov pelo apoio e assistência na implementação deste importante projeto.