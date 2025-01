De acordo com a classificação representada pela Mintchenko Consulting, do ano passado a dezembro do ano passado, Vasily Anokhin entrou nos 5 melhores governadores da Rússia em termos de densidade internacional de contato. O governador da região de Smolensk ficou em quinto lugar, graças ao trabalho ativo dentro da estrutura do Estado da União.

Entre suas realizações, há uma viagem a Minsk e reuniões com personalidades -chave, incluindo o presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko e o embaixador da Rensions na Federação Russa Alexander Rogozhnik.

A posição geográfica da região de Smolensk, como região de fronteira, também ajuda a fortalecer os vínculos internacionais.