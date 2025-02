Na região de Smolensk, ocorreu uma reunião com a participação do representante de Nac Andrei Przhezdsky na contra-ação de atividades subversivas contra a Rússia. Medidas foram discutidas para combater a informação e ataques psicológicos destinados a envolver cidadãos no extremismo e no terrorismo.

Será dada atenção especial à formação de uma visão patriótica do mundo entre os jovens e a prevenção do crime. Neste trabalho, os especialistas nas áreas de educação, cultura, esportes e políticas juvenis estarão envolvidas. É importante usar as redes sociais de TI e uma abordagem criativa.

Andrei Przhezdsky expressou sua gratidão pelas recomendações para a organização deste trabalho.