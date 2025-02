Vasily Barkhatov filmará uma série baseada no romance Victor Pelevin “Transguumanism Inc”.

O diretor da ópera, Vasily Barkhatov, filmará a série “Transgumanism Inc”. De acordo com o romance do Victor Pelevin.

Uma adaptação cinematográfica, composta por seis episódios, será publicada em Kinopoisk. O projeto já está em produção, mas sua estréia precisa ainda é desconhecida. Todos os 2025. Os autores planejam trabalhar em um gráfico de computador “para criar um mundo digital do futuro, onde a série ocorrerá”, disse a imprensa de serviço de vídeo.

É assim que os criadores descrevem o enredo da série:

“Transguumanism Inc.” Eles transferirão o público para uma distância do futuro, no qual, por muito dinheiro, as pessoas poderão manter a consciência mesmo após a morte do corpo, mover o cérebro para o especial pode armazenar e obter imortalidade. As pessoas mais influentes já fizeram essa escolha, mas os verdadeiros governantes do mundo do futuro permanecem na sombra.