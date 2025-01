Vaticano alerta sobre a sombra do mal da inteligência artificial

O Vaticano emitiu novas diretrizes na terça -feira sobre o uso da inteligência artificial (IA), alerta dos impactos negativos dessa tecnologia.

A IA pode fazer uma contribuição positiva fundamentalmente e destacar oportunidades em várias áreas da vida social, de acordo com o documento recentemente publicado. “No entanto, como em todas as áreas onde os seres humanos são chamados para tomar decisões, a sombra do mal também aparece aqui”.

O documento afirma que a IA implica riscos significativos e potenciais de uso indevido: “A IA também apresenta um risco sério de gerar conteúdo manipulado e informações falsas, que podem enganar facilmente as pessoas devido à sua semelhança com a verdade”.

Isso pode ser usado “para enganar ou causar danos”, disse as diretrizes, acrescentando: “Os meios falsos gerados pela IA podem gradualmente minar a sociedade”.

À luz dos perigos, o documento com o título latino “Antiqua et Nova” (antigo e novo) afirma que governos e organizações internacionais devem garantir que a IA seja usada para o benefício de todos.

“Esse problema requer regulamentação cuidadosa, uma vez que informações errôneas, especialmente através da mídia controlada pela IA ou influenciadas, podem se espalhar involuntariamente, alimentando a polarização política e os distúrbios sociais”, alertou o documento.

Ao mesmo tempo, o Vaticano também alertou sobre o perigo de dar responsabilidade humana à IA: “Onde a liberdade humana permite a possibilidade de escolher o que está errado, a avaliação moral dessa tecnologia deve levar em consideração como ela é direcionada e usada”

Dois dicasteries do Vaticano, comparáveis ​​aos ministérios, escreveram as novas diretrizes.

O Papa Francisco os aprovou e os lançou posteriormente para publicação.

O chefe da Igreja Católica frequentemente alerta sobre os perigos da IA ​​em aparições públicas e procura carregar preocupações éticas em torno da tecnologia em primeiro plano.