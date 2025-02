O estado do papa Francisco “permanece crítico”, disse o Serviço de Imprensa do Vaticano na noite de 2 de fevereiro.

O relatório diz que, no sábado de manhã, ele sofreu um ataque de asma longo, porque precisava de oxigenoterapia com alto fluxo.

O Pontif de 88 anos também exigiu transfusão de sangue devido aos baixos níveis de plaquetas e anemia.

“O Santo Padre continua ciente e passou o dia em uma cadeira, embora ele tenha mais inconvenientes do que ontem”, disse a mensagem.

21 de fevereiro Vaticano RelatadoO que os médicos dizem sobre a melhoria da condição do papa em comparação com o momento de hospitalização. Foi anunciado que “ele responde bem ao aumento da terapia”, mas “uma pequena mudança pode atrapalhar o equilíbrio quebradiço”. O estado “crítico” do papa não foi nomeado nessa mensagem.

O cardeal Dzhanfranko Ravazi em uma entrevista com Corriere Della Sera sugeriu que o pontivo poderia desistir do trono.

O Papa Francisco esteve no hospital a partir de 14 de fevereiro. Ele foi hospitalizado com bronquite, mas mais tarde a condição de seu papa piorou – revelou uma infecção polimicrobiana do trato respiratório.

