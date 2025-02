O aviso do NorthGroup está interessado em comprar a ABC Taste Network, as partes estão negociando, disse Vedomos em relação às fontes próximas às duas empresas.

A rede inclui 103 supermercados sob a marca ABC Taste e 59 Diário ABC Minimkets em Moscou e St. Petersburgo, bem como sua própria produção culinária nessas cidades, com capacidade de até 50 toneladas de produto diariamente. Estamos falando sobre a venda de toda a rede de rede, de acordo com os jornais.

De acordo com uma das fontes, os proprietários do ABC sabem ajudar cerca de 40 bilhões de rublos das vendas.

A Vedomos lembra que os NorthGroups consideraram a opção de comprar o ABC Taste em 2019, quando adquiriu uma rede emprestada. O contrato, se acontecer, estará na lógica de expandir o negócio do grupo Mordash em retirada, um dos interlocutores da publicação.

Representantes do ABC GOSTES e SEROGRUP se recusaram a comentar.

A NorthGroup Holding CEO é um bilionário russo Alexei Mordashov. Ele ocupa Quarto lugar na classificação da Forbes. A revista estima o estado de Mordashov e sua família de US $ 25,5 bilhões.

Em abril de 2019, o Seversgrop adquiriu 41,9% das ações da Quaresma Hypermarket por US $ 730 milhões. Em seguida, a postura aumentou seu pacote para quase 80%. Em fevereiro de 2022. A Companhia concluiu um contrato para a compra de um vendedor de embrulho na Internet, no final de 2023, a Lenta comprou um comércio de moedas (2100 lojas, a maioria das quais está na Urala e na Sibéria Ocidental), em dezembro de 2024 – Rede – Rede – Rede de lojas de cosméticos e as mercadorias para a casa “Smile Long” (1535 pontos).