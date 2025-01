As reivindicações do promotor geral russo em Domodedov são devidas ao fato de que os usuários da DME Holding LLC, gerente do aeroporto, Dmitry Kamenchik e Valery Kogan têm cidadania estrangeira e violam a legislação russa, atrasada pelos ativos do empresário Empresas. Isso é relatado “Vedomos” E “Kommantant” Dadas as fontes.

Segundo Kommersant, o Tribunal de Arbitragem de Moscou aprovou o pedido do promotor -geral e prendeu uma participação de 100% na DMA. O Tribunal proibiu quaisquer transações com eles, vinculando os proprietários para garantir a operação contínua do aeroporto e suas outras estruturas.

O escritório do promotor geral exige a transferência de uma participação de 100% da “DMA Holding” para o estado, relata os jornais.

O departamento acredita que o grupo de empresas de aeroportos está sob controle estrangeiro. De acordo com a legislação russa, os investidores estrangeiros são proibidos de realizar tipos de atividades que são de importância estratégica para o seguro da defesa do país e a segurança do estado sem antes de de acordo com a Comissão do Governo para controlar o investimento estrangeiro.

Segundo o departamento, os prédios do aeroporto foram supervisionados por moradores de estados estrangeiros – Dmitry Kamenchik (tem cidadania turca e dos Emirados Árabes Unidos) e Valery Kogan (tem cidadania israelense).

O Escritório do Promotor Geral afirma que Mason e Kogan 2024 decidiram criar uma “visibilidade falsa da falta de controle estrangeiro sobre empresas estratégicas” e solicitou a coordenação da FAS de transações para a transferência de empresas estratégicas sob o controle de “holding dma” . Ao mesmo tempo, afirma a agência, eles não descobriram FASS na estrutura real de propriedade da ação, ocultando o status de Kojan como as empresas de controle da pessoa de Domoded e informações sobre sua cidadania israelense.

Como resultado, a Comissão do Governo e o FAS, “conceitos errôneos”, concordaram em uma alvenaria e transações comemoradas.

“Ao estabelecer um controle colateral sobre as sociedades estratégicas nomeadas, Mason e Kogan seguem a política agressiva dos estados ocidentais para infligir a derrota estratégica da Federação Russa, causando danos à sua economia. Para fazer isso, essas são as medidas de sabotagem para o desenvolvimento e modernização do aeroporto, os fundos orçamentários atribuídos a esses propósitos são consumidos incontrolavelmente, como resultado dos quais foram roubados “, anunciou o escritório do promotor.

O promotor geral entrou com uma ação contra o aeroporto de Domoded em 28 de janeiro. Os materiais judiciais indicam 32 réus, incluindo empresas de operações de aeroportos e duas pessoas – chefe do Conselho de Supervisão do Aeroporto Valenta Kogan e o proprietário -chefe Dmitry Kamenchik.

O Serviço de Impressão de Domodedovo, comentando sobre a reivindicação da promotoria, disse à RBC que o aeroporto “estritamente de acordo com todos os requisitos da legislação atual”. “A posição do aeroporto será formada depois que a empresa lia em detalhes uma declaração da solicitação”, afirmou o Serviço de Imprensa.

Putin: Não haverá nacionalização. Promotor Geral: E já devolvemos o Estado ao Estado. Putin: Há algo nisso … Medusa diz que as autoridades escolhem um emprego dos russos (incluindo privatizados há 30 anos)