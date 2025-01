Um grupo de empresas M. Video Eldorado, que está envolvido na venda de eletrônicos e eletrodomésticos, venderá, escreverá Vedomas em várias fontes. As negociações de compra, disseram os interlocutores de publicação, estão sendo conduzidos com o Promsvyazbank (PSB).

Em M. Video-Eldorado, o pedido de vidomidade respondeu que eles “não comentaram rumores”, eles se recusaram a comentar no PSB.

Se ocorrer uma transação, escreve a Vedomomidade, esta já será a segunda tentativa do PromsvyAzbank de entrar no mercado de varejo. Na primavera de 2023. O banco lançou seus próprios mercados de mercado de PSB, lembra a publicação. Desde o início de 2025, o mercado do PSB trouxe a entrega através do “Post Russian” e tem suas questões de ordens apenas em “novas regiões” – no território ucraniano apreendido pela Rússia.

M. Video e Eldorado são uma das maiores e mais antigas redes de lojas de varejo de eletrônicos e eletrodomésticos da Rússia. Em março de 2018, M. Video comprou Eldorado e continuou a usar as duas marcas.

Ambas as empresas faziam parte do grupo Safmar Mihahail Gutseriev. Em 2022, a Safmar anunciou que a Gutseriev havia concordado em vender as ações do grupo.

Desde 2023, a estrutura de Gutserie permaneceu 10,37%. O acionista majoritário do grupo foi o diretor geral da PJSC M. Video Bilan Grokhov (53,63% das ações). 23,8% das ações da empresa negociadas na Moscou Exchange.

De acordo com um grupo de empresas no final de 2024, mais de 1.200 pontos de venda sob a marca “M. Video” e “Eldorado” trabalharam na Federação Russa.