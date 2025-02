As primeiras eleições de Bundestag, programadas para 23 de fevereiro de 2025, são o resultado de uma dramática divisão política na Alemanha. A decisão do ex -chanceler Olaf Sholts (SDPG) de renunciar ao Ministro das Finanças Christian Lindner (SVDP) do conflito sob o orçamento federal destruiu a coalizão “semáforos”. O Parlamento sem demora iniciou uma dissolução e anunciou uma nova votação – em vez da data inicial de 28 de setembro.

De acordo com um certo número de mídia alemã, uma mudança tão clara no calendário político da Alemanha causou uma reação ambígua da sociedade: muitos eleitores acreditam que o país precisa de liderança estável, enquanto outros vêem as primeiras eleições uma chance de mudar radicalmente o equilíbrio de Poder no Bundestag.

Desta vez, um número recorde de candidatos lutará pelo cargo de chefe do governo alemão. Entre as personalidades mais notáveis ​​estão o atual chanceler, líderes experientes da oposição e até um representante da nova força política.

Olaf Scholtz (SPD)

Arquivo curto:

O político de 66 anos nasceu em Osnabruk, depois mudou -se para Hamburgo, onde se formou na Faculdade de Direito. Conhecido como o ex-burgomestre de Hamburgo, então o ministro das Finanças e vice-chanceler em Angel Merkel (CDU). Desde dezembro de 2021, ele é liderado pelo governo federal como chanceler.

Por que está novamente no jogo:

Após a controversa renúncia de Christian Lindner, ficou claro que Sholz pretende manter sua posição, apesar das flutuações de seu próprio partido. Em 25 de novembro, a administração do SDPG apoiou por unanimidade sua candidatura, embora alguns membros do partido tenham jogado pelo ministro mais popular da defesa Boris Pistorius. Este último recusou publicamente a nomeação.

Comentário da mídia alemã:

De acordo com a revista Der Spiegel, ainda existem discussões no SDP, como a candidatura da Scholtsa é capaz de atrair novos votos, dadas as críticas de seu cargo pela crise orçamentária e às primeiras eleições.

Friedrich Merz (CDU / CSS)

O chefe da CDU de 69 anos, que recebeu apoio unânime à gerência de CD e CSS. Seus principais rivais dentro do blok foram os primeiros ministros das terras Marcus Zeder, Hendrik Vyust e Daniel Gunter, mas no final eram todos inclinados em favor do Mercke.

Fatos -chave da biografia:

Do distrito de Hokhsauerland, ele retornou a Bundestag em 2021 por um mandato direto, embora já tenha se encontrado de 1994 a 2009. da BlackRock Investment Company.

Posições nas notas:

De acordo com as pesquisas citadas pelo ZDF, a unidade HDS / XSS está regularmente à frente de todos os outros lotes por vários meses. Muitos analistas consideram o principal favorito da corrida.

Robert Hatek (“Green”)

Caminho político:

O Khabek, de 55 anos, tem um diploma na literatura recebida em Hamburgo e há muito tempo combina uma carreira política com a escrita. No passado, ele ocupava o cargo de Ministro da Transição Energética, Agricultura, Meio Ambiente e Natureza em Schleswig -Holstein, depois liderou Green com Annalen Berobok. No atual governo, ele ocupava o cargo de ministro da economia e proteção climática, bem como vice-chanceler.

Estado atual:

Depois de Berbok, em 2021, se recusou a participar das eleições, Hatek recebeu a aprovação oficial do partido em meados de novembro, apresentando o vídeo sobre sua decisão em 8 de novembro.

O que os especialistas dizem:

Segundo o ZDF, o “verde” percebe Khabek como um “soldado universal” com um grande horizonte político que pode fortalecer a agenda ambiental e se concentrar na justiça social.

Christian Lindner (SDP)

Ambições e expectativas:

Em meados de dezembro, o chefe do partido de 46 anos recebeu a aprovação oficial da gerência do SVDP para se tornar um candidato líder. O objetivo de Lindner é ir ao Parlamento novamente e, como ele próprio disse, “desempenhe um papel fundamental no futuro treinamento do governo”.

Fatos da biografia:

Ele nasceu na região renina -Bergish (Rhine Nord -Westphalia), estudou ciências políticas, direito público e filosofia em Bonn, tinha uma agência de publicidade e chegou à política em 2000. Desde 2013, o SVDP tem sido liderado especialmente no nível federal.

Desconecte -se da imprensa:

Die Welt indica que, após o fracasso do carvão do tráfego, Lindner tenta fazer a confiança dos eleitores para os liberais, provando que é o SVDP que é capaz de garantir a estabilidade econômica e uma política orçamentária estrita.

Alisa Vaidel (Afd))

Por que é um momento histórico para a AFD:

Pela primeira vez na história, a alternativa para o partido alemão nomeou seu próprio candidato ao chanceler. No final de setembro, os co-presidentes da AFD, Tino Krupalla e Alisa Vaidel, concordaram que era Weidel quem iria às pesquisas. Em 7 de dezembro, o Comitê Executivo Federal do Partido propôs oficialmente sua candidatura e, em 11 de janeiro, durante a conferência do partido, a decisão foi finalmente aprovada.

Informações básicas sobre o candidato:

O Vaidel de 45 anos cresceu na região de Güturlkh, no noroeste do Reno, estudou em Bayroit, tendo obtido um diploma no campo da economia e adolescentes comerciais. Desde 2013, ele está na AFD e, desde 2017, ele é liderado pela facção parlamentar (primeiro com Alexander Galand, e mais tarde com Tino Krupalla).

Reação pública:

Com base no material on -line do foco, o aparecimento de Weidel como candidato a chanceleres se concentra ainda mais no debate sobre a política de migração e questões de identidade nacional, que por um longo tempo eram essenciais para a AFD.

ESQUERDA

O partido não nomeou seu próprio candidato para o cargo de chanceler.

Seus líderes disseram que liderariam uma campanha em tandem de Jan Van Akeen e Heidi Rayhinnek. Bodo Ramelov, Gregor Gizi e Ditmar Barts, por sua vez, planejam fortalecer o resultado em distritos individuais usando o projeto conjunto “Silberlocke”.

Segundo cientistas políticos, essa decisão se deve a conflitos internos e à ausência de um líder brilhante que pode competir no nível federal.

Sarah Wagenknecht (BSW)

A base do novo lote:

Em 2004, ela foi eleita para o Parlamento Europeu do Partido Linke e em 2009 – em Bundestag. De 2015 a 2019, ela foi a líder do grupo parlamentar. Ela deixou o partido em 2023. Desde a Fundação do Partido BSW 2024, ele era seu presidente da Amira Mohamed Ali. Sarah Wagenknecht é casada com o político Oscar Lafontaine, que atualmente também é membro do BSW.

Candidato dos Chanceladores:

O partido nomeou por unanimidade Wagenknecht. Embora poucas pessoas pensem que a BSW poderá solicitar o cargo de chefe do governo em caso de vitória, o fato de a participação sinaliza a crescente insatisfação com o lado da política de esquerda e a busca pelo “terceiro caminho”.

Interesse no novo movimento:

Como observa Die Zeit, Wagenknecht é importante entre parte dos eleitores decepcionados com a política de esquerda clássica. Sua libertação de Die Linke se tornou um impulso poderoso para a formação de um novo eleitorado radical.

Do Renascimento dos antigos sindicatos à criação de alianças inesperadas

CDU / CSU e SVDP

A tradicional União Liberal Conservadora já reinou o país várias vezes. Hoje, as pesquisas indicam uma alta probabilidade de que Mertz (CDU / CSS) e Lindner (SVDP) possam combinar esforços. No entanto, o conflito político em torno do orçamento pode complicar novamente o diálogo.

SDPG, “Green” e SVDP

A coalizão de “luta contra o trânsito” provou ambígua e eclodiu no contexto de desacordos financeiros. No entanto, os políticos não excluem uma nova tentativa de parceria, se isso permitir que você forme uma maioria estável.

Novas forças e decisões não -padronizadas

A possibilidade de conectar jogos como BSW Sarah Wagenknecht ou sindicatos situacionais à esquerda pode desempenhar um papel em governos de terras individuais, mas é improvável que eles se tornem um sério apoio à coalizão no nível federal.

Como isso afetará o futuro do país

A situação atual na Alemanha reflete tendências mais profundas: o desejo da sociedade de encontrar novas formas de estrutura política, insatisfação com os prolongados conflitos da coalizão e a busca de líderes fortes que podem retirar o país das crises. As primeiras eleições de 23 de fevereiro de 2025 serão um controle de força para peças tradicionais – SDPG, CDS / CSS, Green e SVDP – para o peso dos jogadores de AFD e BSW.

Segundo especialistas, o resultado dependerá amplamente de como cada um dos candidatos poderá ir além dos assuntos habituais e oferecer novas idéias sobre questões -chave – transição energética e política social para a crise da migração e segurança européia.

Isso é destacado pela Alemanha

