Veja como ver o Choice Awards 2025 Critics

A temporada de premiação funciona. Até agora, em 2025, apreciamos relatórios sobre roupas do tapete vermelho no Globo de Ouro, onde Zendaya roubou o show e os Grammys, onde Taylor Swift foi o discurso da noite. Então: o Critics Choice Awards, que cobre a televisão e o filme. O evento do ano passado teve uma participação estelar, então não espero nada menos desta vez. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o show.

Quando é o Critics Choice Awards 2025?

O show acontecerá na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Onde posso olhar para os críticos do Choice Awards?

Você pode assistir ao programa ao vivo no E! Às 19:00 Ele também estará disponível para transmitir no Peacock no dia seguinte.

Quem hospeda?

Pelo terceiro ano consecutivo, o Chelsea Handler servirá como anfitrião.

Quem é nomeado?

Malvado E Conclave Os compromissos de filmes deste ano com 11 manchetes cada. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Angelina Jolie e Zoe Saldaña estão entre as mulheres indicadas para a melhor atriz e melhor atriz de apoio. No lado masculino, os indicados notáveis ​​incluem Timothee Chalamet, Colman Domingo, Kieran Culkin e Daniel Craig. Veja a lista completa de indicados para filmes aqui.

Quanto à televisão, Shōgun Abra o caminho com seis indicações. Os outros programas na corrida entre as categorias incluem Cavalos lentos,, Reunião de bebê,, O diplomata,, Abbott Elementary, hacksE Apenas assassinatos no prédio. Algumas das minhas estrelas de estilo favoritas são indicadas, incluindo Keira Knightley, Anna Sawai, Cate Blanchett, Nicole Kidman e Dakota Fanning. Veja a lista completa de indicados na televisão aqui.

Quem apresenta?

Os apresentadores do 2025 Critics Choice Awards incluem Kate Hudson, Keri Russell, Lupita Nyong’o, Michelle Yeoh, Orlando Bloom, Chase Stokes e Kristen Bell. Veja a lista completa de apresentadores aqui.