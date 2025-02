‘Veja entorpecido …’: Shark Tank Indian Entrepreneurs Open em campo que enfureceu Vineeta Singh

Tubarão indiano: O Shark Tank India está no Centro de Cuidados de Razes de empreendedores exclusivos de toda a Índia. No entanto, os irmãos Aditi e Ashish Jawa compartilharam recentemente sua experiência ‘azedo’, como o CEO da Sugar Cosmetics, Vineeta Singh, acusou a dupla de “manipular números de vendas”.

Os irmãos apareceram no palco do Shark Tank India em janeiro, lançando sua marca de cuidados com a pele, Touch Pessoal, para ₹1,2 milhão de rúpias em troca de 1 % de capital. Apesar de ter construído um ₹35 milhões de rúpias, os irmãos disseram que os tubarões não estavam convencidos de seus números de vendas.

No podcast de Ayushman Pandit, Ashish relatou os momentos tensos em que ele foi interrogado sobre os números de vendas. “Quando as perguntas sobre nossos números de vendas foram levantadas, eu queria ter certeza de não deixar o programa sem demonstrar nossa credibilidade. Foi por isso que eu disse que mostraríamos nosso painel do Shopify para mostrar Vineeta Singh e os outros tubarões que nossos números não eram falsos “, disse Ashish.

‘Pode ficar entorpecido …’ Ashish Jawa e Aditi compartilharam ainda mais sua terrível experiência de como estavam esperando horas na frente de várias câmeras, para um segmento do programa em que não foram informados antes.

“Quando chegamos da sala verde, vimos que havia uma câmera em nossos rostos, e eles nos pediram para sentar e mostrar nosso quadro do Shopify”, disse Ashish Jawa.

“Você deve entender que as pessoas podem entorpecer nessas situações, especialmente quando construímos um ₹35 milhões de rúpias, e somos informados de que há algo suspeito sobre isso. Queríamos mostrar que éramos pessoas honestas ”, acrescentou mais o empresário.

Vineeta Singh fica chateado Não é a primeira vez que o CEO da Sugar Cosmetics se incomoda com um empresário nos conjuntos indianos do Shark Tank. Vineeta Singh ficou chateado com um fundador da sede da Gurugram que estava carregando ₹Sapatos de 10 lakh no reality show Shark Tank India e chamou sua pergunta “escandalosa”.

Fonte