"Veja o que eu trouxe você": O banheiro automático que deixa Blasi louco | Olhar

Ilary Blasi Você pode desfrutar de alguns dias de relaxamento em Amsterdã com o namorado dela Bastian Muller. Juntamente com eles, também a filha mais velha do apresentador, Chanel Totti, e um amigo, como o gerente Graziella Lopedota. O feriado parece ser muito engraçado, como pode ser visto nas histórias publicadas no Instagram. Em um vídeo que foi colocado por Blasi, por exemplo, você pode ver o gerente dele que mostra o banheiro e diz: “Veja o que eu trouxe para você. E nem estamos no Japão”. Naquela época, o banheiro é enquadrado com o tablet que é aumentado automaticamente graças aos sensores ultra -modernos que são colocados nele. Ihary reagiu com os smileys que choram de rir.

Desde Blasi em combinação com Bastian, há muitos países que ele visitou. Apenas em uma entrevista recente a Muito verdadeiro No Canale 5, o apresentador havia dito: “Espero viajar muito, Nós nos divertimos! “. Desta vez, ele tocou a cidade de Amsterdã, onde Ilary tirou fotos de tirar o fôlego. Em um você pode vê -la junto com o parceiro, ela sorri e ele um pouco mais seriamente; Em outro tiro, por outro lado, ele é visto abraçado por seu Chanel, que usa um chapéu e uma jaqueta pesada.